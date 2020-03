Cronologia dos eventos desportivos em Portugal afetados pelo coronavírus

Cronologia dos principais acontecimentos desportivos em Portugal relacionados com o surto do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, uma epidemia que infetou mais de 114 mil pessoas em todo o mundo, entre as quais 4.012 morreram, a grande maioria na China:

2 de março de 2020

- Os campeonatos internacionais de Portugal de badminton, que deveriam ser disputados entre 05 e 08 de março, nas Caldas da Rainha, foram cancelados.



4 de março

- A Taça da Europa de judo de juniores, que deveria realizar-se em 14 e 15 de março, em Coimbra, foi cancelada.

- O Campeonato da Europa de atletismo em pista coberta para veteranos, que estava previsto para decorrer em Braga, entre 15 e 21 de março, foi adiado para 2021.





5 de março

- A Federação Portuguesa de Futebol promoveu uma ação de formação sobre o surto do novo coronavírus, por videoconferência, destinada a todos os clubes que participam nas competições nacionais.





6 de março

- A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa decidiu suspender de forma temporária os cumprimentos iniciais e finais em todas as competições desportivas, no seguimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

- O interdistrital de natação, que deveria juntar mais de 500 jovens no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra, de 07 a 08 de março, foi cancelado.

- Três jogos dos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto, da Divisão de Elite e da 1.ª Divisão, foram adiados.



8 de março

- A Federação Portuguesa de Futebol decidiu suspender o cumprimento antes do início das partidas entre os jogadores e equipas de arbitragem e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional adotou a mesma medida nas competições profissionais.

9 de março:

- O campeonato nacional de show e precisão, marcado para 14 e 15 de março, em Fafe, foi adiado pela Federação Portuguesa de Patinagem.

- A meia maratona de Braga, que tinha data marcada para 22 de março, foi adiada para 06 de setembro.

- O jogo dos quartos de final da Premier League International Cup, entre Swansea e Benfica, previsto para 11 de março, em Swansea, foi adiado, sem data marcada.





10 de março:

- A meia maratona de Lisboa, marcada para 22 de março, foi adiada para 22 de setembro.

- Os jogos das competições profissionais de futebol (I e II Liga) vão ser disputados à porta fechada, por determinação do grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol para monitorizar o impacto do Covid-19.

- Encerramento ao público das competições nacionais de futsal, entre as quais se incluem a Taça de Portugal, cujas fases finais vão ser disputadas entre quinta-feira e domingo, em Matosinhos.

- Proibição de assistência superior a cinco mil espectadores nos jogos das competições seniores não profissionais.

- Suspensão das competições nacionais dos escalões de formação de futsal e futebol, entre sábado (14 de março) e 28 de março.