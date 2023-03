De Bruno Fernandes a João Mário: as reações dos craques portugueses à publicação de Éder

A publicação de Éder no Instagram, a reagir às declarações de Susana Torres e a criticar a postura da mental coach , levou a muitos comentários por parte de vários internacionais portugueses, que partilharam o balneário da Seleção Nacional com o avançado, mas também de atuais ou mesmo antigos futebolistas. Todos ao lado do herói da final do Euro'2016."Quer queiram quer não, serás sempre tu o nosso herói nacional", escreveu Bruno Fernandes. João Mário e Rafa, por seu turno, colocaram emojis de corações, enquanto que Silvestre Varela destacou o carácter de Éder: "És grande mano, a tua humildade é um exemplo para todos."- Bruno Fernandes: "Quer queiram quer não serás sempre tu o nosso herói nacional"- Nuno Gomes: "Goloooooooo!!"- Xeka: "Enorme irmão"- Silvestre Varela: "És grande mano, a tua humildade é um exemplo para todos"- Hugo Vieira: "Segue como sempre, irmão! O que não falta é gente dessa…"- Ricardo Alves: "Juntos"- Daniel Candeias: "Grande"- Sílvio Pereira: "És grande"