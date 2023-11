Desde o início do ano 306 adeptos ficaram impedidos de entrar em recintos desportivos

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) divulgou esta quinta-feira a atualização do relatório de atividade sancionatória, com dados do 3.º trimestre, que dá conta de que 306 ficaram impedidos de entrar em recintos desportivos desde 1 de janeiro até 30 de setembro deste ano.





Neste período, a APCVD contabiliza "698 decisões condenatórias de carácter definitivo, ou seja, que já esgotaram possibilidade de recurso", pode ler-se no comunicado da APCVD. Nestas, 68 arguidos com decisões condenatórias definitivas foram posteriormente alvo de processo de execução judicial da coima, por falta de pagamento da mesma. Durante o 3.º trimestre foram concluídos 372 processos de contraordenação e entraram em vigor 118 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos, acrescenta a nota.Do universo de adeptos condenados, 88 foram impedidos de entrar em estádios devido à utilização de pirotecnia na final da Taça de Portugal da época passada, entre FC Porto e Sp. Braga. Nessa partida, três adeptos ficaram cautelarmente impedidos de aceder a recintos desportivos devido ao arremesso de uma cadeira, "insultos e ameaças a jogadores da equipa adversária e forças de segurança" e arremesso de um copo. "Recordamos que, em caso de incumprimento de medida de interdição decretada pela APCVD, os adeptos incorrem no crime de desobediência e serão detidos pelas autoridades policiais", diz a entidade presidida por Rodrigo Cavaleiro.

A APCVD cita ainda dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), segundo o qual atualmente estão proibidas de aceder a recintos desportivos 370 pessoas. A maioria das interdições foram aplicadas pela APCVD e as restantes (aproximadamente 100) aplicadas por Tribunais Judiciais. Refira-se que, em quase quatro anos de atividade, a APCVD aplicou cerca de 1300 interdições de acesso a recintos desportivos, 1000 das quais já entraram em vigor.