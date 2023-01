Dois jogadores do Benfica e um do FC Porto entre os 100 melhores de 2022 para o 'Guardian'

O 'The Guardian' completou esta sexta-feira a sua habitual lista dos 100 melhores jogadores do ano, nesta edição um pouco mais tardia por conta da disputa do Mundial'2022. Ao todo, os cem melhores para o júri do jornal inglês entram seis jogadores portugueses (todos a atuar no estrangeiro) e ainda três que jogam na Liga Bwin: dois do Benfica e um do FC Porto.Começando pelos portugueses, o 'Guardian' coloca como melhor jogador luso da lista Rafael Leão, dando-lhe a 23.ª posição, poucos lugares à frente de três craques da Premier League: Bruno Fernandes (Manchester United) é 28.º, Bernardo Silva (Manchester City) é 29.º e João Cancelo (Manchester City) ocupa o 36.º lugar. Rúben Dias, que também atua nos citizens, está na 44.ª posição. Cristiano Ronaldo, que em novembro do ano passado deixou o Manchester United para rumar ao Al Nassr, não ocupa a primeira metade da lista: é 51.º.No que diz respeito a jogadores que já passaram ou que ainda atuam em Portugal, destaque para Casemiro (Manchester United), 15.º, ou Enzo Fernández, médio do Benfica e campeão do Mundo pela Argentina, em 21.º. Di María (Juventus) e Otamendi (Benfica), que também levantaram o troféu do Mundial pela albiceleste, ocupam, respetivamente, as 38.ª e 100.ª posições. Destaque ainda para as presenças de Ederson (Manchester City, 54.º), Luis Díaz (Liverpool, 59.º), Éder Militão (Real Madrid, 67.º), Mehdi Taremi (FC Porto, 78.º) e Darwin (Liverpool, 82.º).Quanto ao melhores do ano para o 'Guardian', Lionel Messi é escolhido como o número 1, à frente de Kylian Mbappé (2.º) e Karim Benzema (3.º). Erling Haaland é 4.º, logo seguido por Luka Modric, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Vinícius Júnior, Thibaut Courtois e, a fechar o top-10, Mohamed Salah.Consulte a lista completa