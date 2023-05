Dois portugueses no ranking mundial de melhores jovens dribladores

Vinicius Júnior, avançado do Real Madrid, é o melhor driblador sub-23 do mundo, segundo um estudo divulgado pelo CIES. As contas do Observatório do Futebol revelam que o craque dos merengues consegue um drible a cada 15 minutos e 32 segundos, com uma taxa de 50,3% de dribles certos, em partidas de alta competitividade. Ângelo Gabriel, do Santos, ficou com o segundo lugar, e Jamal Musiala, do Bayern, em terceiro.David Costa, jogador do Lens, é o melhor português da lista, aparecendo em 19.º lugar (um drible a cada 28 minutos e três segundos e uma taxa de sucesso de 69,4%). Fábio Ronaldo, do Rio Ave, surge mais abaixo na tabela, a fazer um drible a cada 26 minutos e 41 segundos e com uma taxa de acerto de 54,5%.