Emanuel Macedo de Medeiros anuncia lançamento de um índice de transparência desportiva

O presidente da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), Emanuel Macedo de Medeiros, anunciou esta sexta-feira o lançamento de um índice de transparência desportiva, para melhorar os padrões mínimos de boa governação e integridade no setor.

Este projeto inovador, para "classificar, comparar e contrastar objetivamente os níveis de transparência", é financiado pela Comissão Europeia e terá a SIGA a liderar uma colaboração de 15 organizações de mais de 10 nações europeias.

"Este é um marco crítico, não apenas para a SIGA e para a nossa comunidade global, mas, igualmente, para o desporto europeu e para a indústria em geral", referiu o português Emanuel Macedo de Medeiros, no encerramento da Semana Internacional Anticorrupção.

Este projeto de 30 meses, que terá início em 2023, criará o mecanismo para avaliar as partes interessada do desporto europeu, incluindo clubes, ligas, associações nacionais e órgãos de governo internacionais, em relação a um conjunto robusto de indicadores universais de transparência.

De acordo com a SIGA, "o ambicioso projeto irá mapear o panorama da transparência do desporto europeu e disponibilizar tanto o mecanismo para avaliar os níveis de transparência da boa governação como os meios para a indústria do desporto melhorar a forma como opera".

Os resultados incluem, entre outros, um índice de transparência do desporto acessível ao público, uma série de pacotes de formação digital para permitir o intercâmbio de conhecimentos e um conjunto de recomendações políticas que se combinarão para facilitar uma maior integridade em todo o desporto europeu.

"Agradecemos à Comissão Europeia o seu reconhecimento institucional e apoio financeiro. O objetivo do Índice de Transparência do Desporto é acender as luzes para a Integridade e Transparência do Desporto, e é precisamente isso que vamos fazer", afirmou o líder do SIGA.

Macedo de Medeiros congratulou-se ainda com o facto de a Comissão Europeia e os parceiros de prestação de serviços partilharem da visão do SIGA e disse não ter dúvidas de que "a ação coletiva conduzirá diretamente a reformas positivas da integridade em todo o desporto europeu e fora dele".

O SIGA é uma organização líder mundial em integridade desportiva, apoiada por mais de 200 colaboradores internacionais de vários setores e visa a criação de um cenário totalmente novo para a indústria desportiva global, promovendo a implementação dos mais altos padrões de integridade e fornecendo classificação e certificação globais independentes.