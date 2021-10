Espécie de paragem

Tivemos uma pequena paragem no campeonato português, mas apenas para se jogar a Taça da Liga, por isso até está tudo bem. Não sei se aguentava mais uma paragem completa dos campeonatos nesta altura para seleções (também temos que saber dosear, não é?).





Nesta paragem, o Sporting fica muito perto da final four, o Porto de fica de fora (veremos o Benfica que joga após este texto ser escrito) e o Braga que joga logo à noite com o Paços.Agora, se o campeonato português parou para a Taça da Liga o mesmo não se pode dizer da La Liga , que segue a bom ritmo durante a semana, por isso acho que é de aproveitar e darmos um saltinho até Vigo, com um jogo da casa no Celta de Vigo vs Real Sociedad, que vos parece?Se ainda acharem pouco, podem sempre passar pelos Mercados com Valores , nunca se sabe o que levam para casa.