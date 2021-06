Estádios alternativos a mais de 100 quilómetros do principal passam na AG

Os clubes vão poder indicar um estádio alternativo para as competições da Liga a mais de 100 kms de distância do seu palco principal. A proposta do Belenenses SAD foi aprovada na assembleia geral da Liga, desta quarta-feira.





A sociedade liderada por Rui Pedro Soares, que está presente na reunião, tem em aberto a possibilidade, como é público, de vir a disputar os seus jogos na qualidade de visitado em Grândola.