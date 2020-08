Fábio Paim deixa mensagem enigmática nas redes sociais: «Definitivamente cansei»

Aos 32 anos, Fábio Paim está de regresso ao futebol e vai jogar no LZS Starowice, do quarto escalão da Polónia. Esta quinta-feira, o jogador formado no Sporting deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais.





"Cansei. De ser certo ou errado. De ter que agradar sem querer. De julgar. De viver os sonhos dos outros. De sonhar acordado. De não ter tempo para ficar com os amigos. De nunca ir onde quero. De esperar quem não merece. De pagar pelos erros dos outros. Definitivamente cansei. Esperando sempre que as pessoas se inspirem e cresçam, mesmo com o sofrimento do dia a dia. Mesmo com todos os nossos problemas. Mesmo com tanta gente contra a gente. E mesmo com tudo isso feliz. Sem me irritar. Sem enlouquecer. Sem fazer tanta coisa errada. Sem sentir. Sem tomar decisões importantes precipitadamente. Sem falsidade. Sem mentiras. Apenas indo. Sem caminho certo. Sem rumo", escreveu Paim.Após ter terminado a carreira no Leixões, em 2017/18, Paim volta agora a partir para mais uma experiência no estrangeiro. Já passou por países como Inglaterra, Angola, Catar, China, Malta, Luxemburgo, Lituânia e Brasil.Formado no Sporting, em Portugal representou vários clubes como Trofense, Paços de Ferreira, Real, Oliveirense ou Sintra Football.