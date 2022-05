Farense-Varzim, 0-1: Golo madrugador mantém viva a esperança na manutenção

O Varzim somou este domingo um importante triunfo diante do Farense (1-0), graças a um golo madrugador de Heliardo, que lhe permite manter a esperança da manutenção a uma jornada do final da Liga Sabseg.

Os 'poveiros' nem precisaram de sofrer muito para segurar a vantagem obtida com o tento do avançado brasileiro, o seu sétimo no campeonato, marcado ao segundo minuto, perante um Farense que ficou reduzido a dez unidades a partir da meia hora e até terminou o jogo com nove.

O Varzim continua no 17.º e penúltimo lugar, com 32 pontos, menos um do que o Sporting da Covilhã e menos dois do que o Trofense, que ainda hoje recebe a despromovida Académica, enquanto o Farense, que, já a pedir férias, somou a terceira derrota consecutiva, segue em 12.º, com 40.

O Varzim entrou no jogo praticamente a ganhar: logo no segundo minuto, Heliardo, num trabalho individual dentro da área, tirou um adversário da jogada e rematou com o pé esquerdo sem hipóteses para Rafael Defendi.

O golo deu confiança e tranquilidade aos 'poveiros', perante um Farense apático, em ritmo de final de época, apesar de Assis ter quase provocado o empate, com um atraso que podia ter dado autogolo, mas Ricardo, fora da baliza, correu para evitar (13).

À meia hora de jogo, sem oportunidades de golo nas duas balizas, a missão dos algarvios complicou-se depois de o árbitro Hugo Silva ter punido Elves Baldé com cartão vermelho, por um pontapé na cara de Rodrigo Rêgo.

Heliardo, nos descontos da primeira parte, em excelente posição na área, desperdiçou infantilmente o segundo golo ao dominar mal a bola.

Após o intervalo, o Farense, que tinha iniciado o jogo com o habitual esquema de três centrais, mudou para '4-4-1' e, mesmo em inferioridade numérica, impôs o domínio territorial, mas só criou perigo num lance em que Ricardo Nunes evita o remate de Vasco Oliveira (65).

O Varzim recuou as suas linhas toda a segunda metade, quase apenas preocupado em defender a vantagem, mas esteve perto do 0-2 quando Murilo, após contra-ataque, obrigou Ricardo Velho a aplicar-se (76).

Perante um Farense sem capacidade para 'assustar' - e que ficou reduzido a nove após segundo amarelo a Pedro Henrique, aos 90+7 -, os 'poveiros' acabaram por segurar o 'precioso' triunfo.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense-Varzim, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Heliardo, 02 minutos.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Cláudio Falcão, Vasco Oliveira, Abner (Harramiz, 77), Mayambela, Bruno Paz, Fabrício Isidoro (Mica, 77), Bandarra, Elves Baldé, Madi Queta (Vasco Lopes, 55) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 55).

(Suplentes: Rafael Defendi, Gut, Vasco Lopes, Rafinha, Harramiz, Henrique, Mica, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

- Varzim: Ricardo Nunes, Leandro Silva, André Micael, Cássio, Rodrigo Rêgo, Rafael Assis (Tavinho, 64), Zé Carlos (Nuno Valente, 86), Luís Silva, Zé Tiago (Murilo, 64), Tomás Silva (André Leão, 64) e Heliardo (Bruno Tavares, 75).

(Suplentes: Isma, Nuno Valente, André Leão, Cerveira, Murilo, Luís Pinheiro, Agdon Menezes, Bruno Tavares e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mayambela (28), Leandro Silva (47), André Micael (60), André Leão (72), Rodrigo Rêgo (80), Mica (85), Luís Silva (85), Pedro Henrique (85 e 90+7), Bandarra (90). Cartão vermelho direto para Elves Baldé (30) e por acumulação de amarelos para Pedro Henrique (90+7).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.