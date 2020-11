Feddal e Taarabt convocados para a seleção marroquina

O defesa Zouhair Feddal, do Sporting, e o médio Adel Taarabt, do Benfica, foram convocados para o duplo compromisso que Marrocos vai ter frente à República Centro-Africana este mês, revelou esta quinta-feira a federação local.

Feddal, central de 30 anos que chegou esta temporada ao Sporting, e Taarabt, médio de 31 anos que está ligado ao Benfica desde 2015/16, fazem parte da lista de 25 jogadores convocados pelo selecionador de Marrocos, o bósnio Vahid Halilhodzic, para os dois jogos do Grupo E da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

No Sporting, Feddal, que tem 20 internacionalizações e um golo pelo seu país, foi titular em todos os oitos jogos oficiais da equipa de Rúben Amorim e só por uma vez não completou os 90 minutos, enquanto Taarabt, 21 internacionalizações e quatro golos, tem seis encontros pelo Benfica, cinco de início.

Marrocos recebe a República Centro-Africana a 13 de novembro, em Casablanca, e defronta a mesma seleção em 17, em Douala, no Camarões, por razões de segurança.

Após duas jornadas, a seleção marroquina soma quatro pontos no Grupo E e partilha a liderança com a Mauritânia, enquanto a República Centro-Africana tem três e o Burundi continua com zero.