Fernando Gomes: «Ninguém pode ficar indiferente ao terror e ao sofrimento que atinge milhões de pessoas»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lamentou esta terça-feira o atentado terrorista de segunda-feira, em Bruxelas, antes do jogo entre Bélgica e Suécia, a contar para a qualificação para o Euro’2024."É ainda em choque e com profunda tristeza que acompanho as notícias do atentado em Bruxelas que resultou na morte de adeptos da seleção da Suécia na Bélgica", começou por dizer o líder da FPF, continuando: "Vivemos dias de medo, angústia e preocupação. Vivemos num mundo de ataques constantes e terríveis à liberdade e à humanidade. Assistimos à sistemática destruição dos valores, do respeito pelo próximo, da bondade e da tolerância".Fernando Gomes referiu ainda que o desporto, e o futebol em particular, precisam de honrar os valores que lhe estão associados e ajudar os que mais precisam de forma a "minorar, na medida do possível, a sua dor": "O futebol não vive num mundo à parte. Ninguém pode ficar indiferente ao terror e ao sofrimento que atinge milhões de pessoas. Promover os mais altos valores do Desporto no sentido de unir os povos e combater o ódio, é o mínimo que podemos fazer. Mas temos de ir mais além: ajudar aqueles que mais precisam e minorar, na medida do possível, a sua incomensurável dor"."Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que sofrem, os familiares das vítimas, as crianças inocentes, com as mulheres e homens que simplesmente querem viver a sua vida em Paz", concluiu Fernando Gomes.