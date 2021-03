Fernando Santos e chamada de Palhinha: «Preciso de o perceber a nível de Seleção»

Palhinha e Nuno Mendes, jogadores do Sporting, são as novidades nos 25 eleitos de Portugal para os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em março, com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.





Questionado sobre João Palhinha, o selecionador nacional justificou: "Avaliação positiva, caso contrário não estaria aqui. Havia outras opções. Tem tido uma prestação muito positiva, tem características próprias. Importante vir neste momento porque não tem um trajeto de Seleção muito grande e é importante para mim avaliá-lo mais de perto. Ele jogou muitas vezes a três, preciso de o perceber a nível de Seleção".

Quanto a Nuno Mendes, o selecionador nacional disse: Na Seleção de sub 21 jogava assim. Vinha a ser titular e por isso vai adaptar-se. Tem qualidade e características boas para a minha equipa. Mostra que tem a apetência ofensiva que precisamos e é forte defensivamente. Jogar a cinco é diferente de jogar a quatro. É preciso ter em mente isso. Os jogadores têm essa capacidade de mudar o chip. Esquecerem tudo o que fazem no clube e chegar aqui e respeitar a identidade de jogo da Seleção. Depois fazem o contrário. Temos tido a felicidade de os jogadores terem essa capacidade. Com o Nuno Mendes, tendo esta experiência dos sub 21, não vamos ter esse problema".



Em relação à última convocatória, em 05 de novembro de 2020, para os embates com Andorra, França e Croácia, os últimos dois para a Liga das Nações, também são novidades os regressados Cedric (Arsenal), Pepe (FC Porto), Rafa (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

No sentido inverso, foram excluídos os defesas Nelson Semedo (Wolverhampton), Rúben Semedo (Olympiacos) e Mário Rui (Nápoles), o médio William Carvalho (Betis) e os avançados Paulinho (Sporting) e Trincão (FC Barcelona), este último chamado na segunda-feira por Rui Jorge para o Europeu de sub-21.

A formação das 'quinas', que se concentra na segunda-feira, estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 em 24 de março, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, por culpa da pandemia da covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, em 27 de março, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (em Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off'.