Fez-se história, mas de resto…

Foi, no mínimo, categórica a vitória do Benfica contra o Barcelona que, sejamos justos, não é o Barcelona a que estamos habituados, mas que em nada diminui o mérito dos encarnados nesta vitória.





Depois de um empate fora contra o Dínamo o Benfica arrancou uma exibição de gala contra o Barcelona e está agora no segundo lugar do seu grupo, atrás do papão Bayern, que irá defrontar na próxima jornada.Pior estão os outros representantes de Portugal nesta competição com o Sporting a bater-se bem contra o Dortmund, mas a perder. Após um regresso no mínimo desastroso do Sporting a esta competição (frente ao Ajax), os leões provaram em Dortmund que esse jogo foi apenas um acaso, tendo feito uma exibição a fazer crer que o empate era no mínimo merecido e a mostrar que têm capacidade para lutar pelo apuramento até ao final, caso continuem com este nível exibicional.Já o Porto sofreu uma derrota pesada em casa que teve lastro mesmo após o jogo com Sérgio Conceição a tecer duras críticas ao plantel, numa atitude bem ao seu estilo, de criar caos para juntar os jogadores à volta do mesmo objetivo (e que já vimos resultar no passado).Temos este fim-de-semana a última jornada antes da paragem das seleções e depois voltamos em grande com um calendário apertado, mas onde os clubes portugueses precisam de marcar pontos na Europa, tanto pelo seu prestígio como pelo ranking de Portugal, que apesar de termos subido, precisamos de épocas consecutivas positivas para o manter.