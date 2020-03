Finanças varrem o futebol: buscas incluem casas de jogadores

Segundo avança a Sábado, as casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas (é visado mas por negócios não realizados pela sua gestão), António Salvador (presidente do Braga), dos jogadores Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos que constam nos processos, um total de, pelo menos, seis mega investigações aos negócios obscuros do futebol português que contaram com uma ajuda preciosa: as revelações feitas pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks.





Recorde-se que está em curso, esta quarta-feira, a maior operação de buscas realizada pela Autoridade Tributária, avança o Correio da Manhã. Mais de 200 inspetores, acompanhados por elementos da GNR e vários procuradores do DCIAP estão a recolher informações sobre contratos celebrados com jogadores e o pagamento de comissões a agentes desportivos