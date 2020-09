FPF incentiva utilização da app StayAway Covid

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que se juntou à App 'StayAway Covid', tornando-se embaixadora da aplicação para telemóveis que tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da Covid-19.



"Numa altura em que o número de contágios apresenta em Portugal e um pouco por todo o mundo uma tendência crescente, o organismo que tutela o futebol português não poderia deixar de se associar ao esforço coletivo necessário para proteger a saúde e a economia do país", refere no comunicado divulgado esta terça-feira



Gratuita, voluntária e sem usar quaisquer dados pessoais, garantindo assim a segurança e o anonimato, a aplicação já foi descarregada por mais de 1 milhão de portugueses, "mas é fundamental que a adesão seja ainda maior para que a curva epidemiológica não impeça os cidadãos portugueses de continuarem a viver e trabalhar neste 'novo normal'", sublinha a FPF, referindo ainda que os selecionadores Nacionais Fernando Santos (AA), Jorge Braz (Futsal AA), Francisco Neto (Feminina AA) e Mário Narciso (Futebol de Praia) "já não dispensam este serviço e incentivam a sua utilização sem reservas".