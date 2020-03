FPF lança curso à distância para dirigentes

A Federação Portuguesa de Futebol lançou, esta quinta-feira, a 6.ª edição do Curso de Formação Inicial de Dirigentes, que vai ser lecionado à distância. Segundo uma nota publicada no site da FPF, a formação é direcionada a "dirigentes de clubes participantes em provas nacionais ou distritais de futebol, futsal e futebol de praia e a todos os agentes desportivos que pretendam adquirir conhecimentos na área".





Aos participantes, é exigido que tenham um computador ou smartphone com câmara e microfone. Os cursos vão ser lecionados nos dias 30 de março, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 27 e 29 de abril e 1 de maio. A pré-inscrição pode ser efetuada até ao próximo dia 26 de março.Segundo a FPF, a formação "permitirá aos participantes obter conhecimentos e competências especializadas em matérias que são necessárias a uma boa prática do dirigismo desportivo", com enfoque para algumas áreas, como a organização e gestão, comunicação, finanças, arbitragem, direito do desporto e transferência de jogadores.