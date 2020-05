Futre aproveitava jogos do Sporting fora para 'fugir' para a Luz: «Tive uns problemazitos»

Paulo Futre nunca escondeu a admiração por Fernando Chalana, o seu grande ídolo, e em entrevista ao 'El Pais' voltou a deixar rasgados elogios ao 'Pequeno Genial'. "Foi o único futebolista do mundo que vi fintar com as ancas. Um, dois, três. Os adversários ficavam fora da jogada só com os movimentos dele. Quando tinha 12, 13, 14 anos e tinha de fazer a viagem de uma hora e um quarto no maldito barco de Lisboa até ao Montijo arranjava uma garrafa para fazer de bola e tentava imitá-lo", recordou o antigo jogador, comparando mesmo o antigo internacional português a Diego Maradona.





"Chalana era técnica, drible, progressão. Vi coisas dele em [Bruno] Conti e Maradona. Era destro, mas toda a gente pensava que era canhoto porque jogava da mesma forma com os dois pés. E o seu jogo de cintura era único", acrescentou Paulo Futre, de 54 anos, contando até que ponto ia essa admiração."Com o cartão de jogador federado do Sporting ia ao velho Estádio da Luz para ver o Chalana. Quando a minha equipa jogava fora, o Benfica jogava em casa. Eu queria vê-lo de perto. Os porteiros do estádio perguntavam-me porque estava ali, se jogava no Sporting, e eu dizia-lhes que queria ver o Chalana. Tive uns problemazitos quando souberam no meu clube, mas nunca falhei um jogo do Sporting em casa. O meu assunto era outro", sublinhou Futre.Mais tarde, partilharam o balnéario na seleção (1988). "Juro que me tremeram as pernas como se fosse uma criança. Eu tinha sido bola de prata e era a estrela daquela seleção, mas ao vê-lo ali ao meu lado, estive quase a pedir-lhe um autógrafo", explicou Futre.