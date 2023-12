Goleada serrana na solidariedade

O Sp.Covilhã tem sido dos clubes mais ativos no campo da solidariedade. Nos últimos tempos têm sido várias as campanhas às quais o clube se tem associado. De iniciativas mais ecológicas, como a plantação de cerca de 1000 árvores na Serra da Estrela, até à concretização do sonho de Inês: uma jovem adepta dos leões da serra portadora de uma deficiência, esteve com o plantel sénior e conquistou os corações dos jogadores, que fizeram questão de festejar o golo marcado no embate com o Atlético na Tapadinha com o polegar apontado para cima, tal como Inês tinha feito no dia em que conheceu os atletas.

Nesta quadra natalícia, a missão do emblema serrano esteve assente no lema “todos merecem um Natal feliz” e no jogo frente ao 1º Dezembro lançaram o desafio para que todos levassem brinquedos para o Estádio José dos Santos Pinto. No total foram recolhidos 15 quilos de brinquedos para serem entregues ao Centro Social Jesus Maria José, em Dominguiso. Esta ação teve uma enorme adesão e nem o árbitro Fábio Loureiro quis ficar de fora.

Para o técnico Alex Costa, este tipo de iniciativas são de louvar. “É mais uma das boas ações que o clube tem promovido e acho que é muito importante, tal como fizemos no Atlético. Deixamos mais uma vez a imagem de que o clube é muito mais do que futebol, tem a sua ação social e de inclusão, com todos e para todos, numa região importante e difícil para muita gente”, começou por referir o treinador, de 44 anos, completando: “Um clube como o Sp. Covilhã tem de marcar a sua presença, tem que dizer está aqui para todos, principalmente numa quadra como a que atravessamos”.

No plano desportivo, depois de perder a liderança da Série B da Liga 3, fruto de três empates consecutivos, o Sp. Covilhã prepara agora a visita a Alverca, agendada para amanhã (17h30), e o técnico não poderá contar com os lesionados Vini, Borges, Opeyemi e Paulo Campos para o derradeiro encontro de 2023.