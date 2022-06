Hugo Almeida: «Um dos meus objetivos passa por treinar a Académica»

Com mais um ano de contrato, Hugo Almeida aborda o futuro ao serviço da Académica, clube do qual foi treinador adjunto desde março até final da época que recentemente terminou. "Vamos ver. O clube ainda está a decidir, o presidente tomou posse agora e vamos ver o que é que os próximos dias nos reservam", referiu a, à margem do Jogo de Estrelas promovido pelo Beira-Mar, aquanto do 100.º aniversário do clube aurinegro.O antigo internacional português reagiu as notícias que apontam Miguel Valença ao comando técnico da Briosa: "Não sei de nada em relação a isso. Ser treinador principal é um dos meus objetivos e sê-lo na Académica também, mas logo se vê o que é que vai acontecer".