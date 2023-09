Inês de Sousa Real: «Há compromisso da FPF para que candidatura ao Mundial não fique manchada pelo caso Rubiales»

Fernando Gomes e Inês de Sousa Real estiveram esta terça-feira reunidos, durante cerca de hora e meia, para debater a igualdade de género no desporto em Portugal. À saída da reunião, na Assembleia da República, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não prestou qualquer declaração aos jornalistas. O líder da FPF, acompanhado por Teresa Romão (secretária-geral da FPF) e por Mónica Jorge (diretora da FPF), ainda foi questionado sobre o caso Rubiales, que tem abalado o futebol espanhol e provocado ondas de choque por todo o Mundo, bem como o clima de crispação no futebol português com as recentes polémicas de arbitragem, mas optou por não comentar os temas. "Estivemos aqui numa reunião com o PAN, onde tivemos oportunidade de esclarecer as nossas posições sobre questões da integridade e do assédio, de uma forma extremamente positiva", disse apenas, após insistência dos jornalistas.Já a porta-voz do PAN vincou que "há compromisso da FPF para que a candidatura [ao Mundial'2030] não fique manchada" pelo caso Rubiales: "Espero que a candidatura não só se mantenha, como acima de tudo este caso - que veio evidenciar o caminho longo que temos para fazer em matéria de igualdade de género - sirva para a FIFA e federações darem um passo em frente e convocarem todos. Não podemos esquecer que o assédio não acontece apenas num contexto feminino, também acontece no masculino. A desigualdade de género é estrutural em Portugal e além-fronteiras."Questionada novamente sobre se esperava uma posição mais firme de repúdio da FPF sobre o caso envolvendo o antigo líder da RFEF, Inês de Sousa Real destacou novamente o "compromisso" desta entidade: "Neste caso, o que a FPF nos transmitiu são os pressupostos do seu trabalho e da sua candidatura. Para o PAN, é importante haver essa vocalização. Há compromisso do lado de Portugal mas respeitamos o facto de estar na Comissão Executiva e de estar a correr um processo disciplinar, com suspensão de Rubiales. Não nos cabe falar pela FPF", sublinhou, rematando: "Percebemos que posição da Federação é a defesa da igualdade de género."