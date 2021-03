Jardel: «É vergonhoso o que estão a fazer com o meu nome depois do que dei ao futebol português»

Através de uma publicação no Instagram, Mário Jardel deixou uma nota na qual demonstra a sua indignação por conta da divulgação de um vídeo nas redes sociais onde é insinuado que o antigo avançado de FC Porto e Sporting estaria a consumir substâncias estupefacientes.





O ex-jogador de dragões e leões diz que a pessoa que partilhou o vídeo (cortado a partir de uma 'live' realizada com o Instagram da Liga Portugal) "deveria ter vergonha" e promete iniciar ações legais para "procurar a origem desse vídeo" e que irá "até às últimas consequências para o encontrar e acusar". Mário Jardel considera ser "vergonhoso o que estão a fazer" com o seu nome depois do que deu ao futebol português.