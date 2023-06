Através do Sindicato dos Jogadores, João Oliveira Pinto, antigo futebolista do Sporting e campeão do Mundo de sub-20 em 1991, a quem foi diagnosticado leucemia, informou que "não autorizou nem pretende qualquer campanha de angariação de fundos, ou de outra natureza, a seu favor"."O João exige recato e respeito pelo momento difícil que está a passar, agradecendo todas as mensagens de apoio e carinho. Mais solicita e agradece a quem promoveu a angariação de fundos a seu favor, que proceda à devolução dos valores doados aos respetivos destinatários."