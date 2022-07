João Victor: relações entre Benfica e FC Porto podem esfriar ainda mais

Há uma guerra aberta em curso que poderá ter estilhaços sérios tanto no que toca a esta batalha por João Victor, bem como no relacionamento institucional entre os clubes, que pode esfriar ainda mais. Até agora tem-se assistido a uma espécie de paz podre entre os rivais, mas este episódio pode culminar no regresso do clima de confrontação.Já assistimos a algumas faíscas aquando da disputa pela contratação do lateral Wendell, que acabou por assinar pelos dragões. Depois parecia que Pinto da Costa e Rui Costa se tinham entendido em dezembro – aquando da visita dos encarnados ao Dragão –, mas o clima esfriou na visita à Luz e pode agora dar-se um retrocesso para a confrontação de outros tempos.