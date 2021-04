Joaquim Evangelista reeleito presidente do Sindicato dos Jogadores com 98% dos votos

Joaquim Evangelista foi reeleito na quarta-feira como presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para o quadriénio 2021-2025, ao vencer Ibraim Cassamá com 98% dos votos, de acordo com os resultados hoje divulgados pela estrutura sindical. A lista A, liderada por Joaquim Evangelista, recebeu 521 votos (98%), contra 10 da lista B (2%, encabeçada por Ibraim Cassamá), anunciou hoje o reeleito presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), João Nogueira da Rocha, em comunicado.





Joaquim Evangelista, de 54 anos, recandidatou-se pela quinta vez à presidência do SJPF, que lidera há 17 anos, após ter sido cooptado para render António Carraça em maio de 2004, quando este assumiu funções diretivas no Benfica.O advogado encarou uma inédita oposição por parte da candidatura "De Jogadores para Jogadores", liderada pelo luso-guineense Ibraim Cassamá, atleta do Real Massamá, do Campeonato de Portugal, e Ana Filipa Lopes, conhecida por Tita, que atua no Condeixa, da Liga feminina.Além de Joaquim Evangelista, o nono presidente da história do Sindicato, a lista "Pelo jogador. Pelo futebol" reúne os atletas Pizzi (Benfica) e Tarantini (Rio Ave), ambos da I Liga, e os ex-internacionais portugueses José Carlos e Carla Couto na estrutura diretiva.João Nogueira da Rocha permanece à frente da MAG no quadriénio 2021-2025, com Rui Patrício (Wolverhampton, Inglaterra) e o ex-internacional Ricardo, tal como João Mário (Sporting), Beto (Farense) ou João Meira (Cova da Piedade) no Conselho Fiscal.Já o lote de suplentes aos órgãos sociais engloba alguns jogadores a alinhar na I Liga, casos do brasileiro Rafael Bracali (Boavista), de Ricardo Alves (Tondela) e dos internacionais lusos Silvestre Varela (Belenenses SAD) e Sílvio (Vitória de Guimarães).Da II Liga surgem os também internacionais Edinho (Cova da Piedade) e Gonçalo Brandão (FC Porto B), o guineense Abel Camará (Mafra), o angolano Mateus (Penafiel), Fernando Ferreira (Académico de Viseu), Nuno Coelho (Desportivo de Chaves), Gilberto (Covilhã), Gonçalo Santos (Vilafranquense), Cris (Feirense) e Ricardo Nunes (Varzim).Diogo Valente (Sporting de Espinho), Tiago Maia (Louletano) e Luís Pinto (Alverca) representam o Campeonato de Portugal, enquanto a internacional Edite Fernandes (Futebol Benfica) e Micaela Matos (ex-Famalicão) caracterizam o futebol feminino.Fábio Martins (Al-Shabab, Arábia Saudita) e João Aurélio (Pafos, Chipre) são os únicos atletas da candidatura de Joaquim Evangelista a competir no estrangeiro, juntando-se ainda a Paulo Sérgio (ex-Bali United, Indonésia) na retaguarda dos corpos sociais.(notícia atualizada às 9h46)