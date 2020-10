Jogos de FC Porto, Benfica e Sp. Braga na Europa com adeptos nas bancadas

Depois da receção de Portugal à Suécia que teve público nas bancadas, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou este sábado "que, após um conjunto de reuniões entre a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde, alcançou um acordo para efetuar mais três jogos teste com público". Isto aplica-se a SP. Braga-AEK Atenas, SP. Braga-AEK Atenas e Benfica-Standard Liège, que terão 15 por cento de espectadores.





A Federação Portuguesa de Futebol informa que, após um conjunto de reuniões entre a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde, alcançou um acordo para efetuar mais três jogos teste com público como segue:Sp Braga-AEK Atenas - 15% de espectadores na bancadaFC Porto-Olympiacos - 15% de espectadores na bancadaBenfica-Standard Liège - 15% de espectadores na bancadaQuanto aos lugares corporate neste jogos, terão de ser ocupados de acordo com os seguintes princípios incluídos no parecer técnico da Direção Geral da Saúde:"A lotação dos camarotes e zonas corporate deve observar os seguintes critérios:a) Com menos de seis lugares deve ser reduzida de forma a garantir o distanciamento de dois metros entre espectadores;b) Com mais de seis lugares deve ser reduzida, pelo menos para 50% e garantindo o distanciamento de dois metros entre espectadores."Estes três testes piloto serão acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade nos jogos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia.