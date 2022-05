Jorge Costa foi operado e está em observação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Costa apanhou um grande susto este sábado, tendo sofrido um problema cardíaco que o levou a ser internado no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras. O treinador de futebol e antigo defesa-central teve de ser operado, sendo que a intervenção correu bem.Jorge Costa está em recuperação e continuará em observação nas instalações da referida unidade hospitalar por mais alguns dias. O treinador teve como último projeto os tunisinos do Sfaxien, tendo rescindido no início de abril.