Jorge Jesus é condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique: siga em direto

Jorge Jesus vai ser condecorado esta segunda-feira com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, pelos resultados alcançados, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal. A cerimónia irá realizar-se às 17h30, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A decisão do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, de condecorar o antigo treinador do Benfica e do Sporting foi divulgada no dia 21, logo após terminar a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.

"O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal. Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no 'Brasileirão' e na Taça dos Libertadores", lia-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Jorge Jesus, era referido, é agraciado "como o foram no passado outros treinadores portugueses de grande destaque e, nomeadamente, que também ganharam grandes títulos internacionais".

Segundo a informação disponível no 'site' da Presidência da República a Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem prestou "serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".