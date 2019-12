Jorge Jesus explica convites a presidentes de Benfica, Sporting e Sp. Braga e ausência de Pinto da Costa

Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas e António Salvador marcaram presença na cerimónia de condecoração de Jorge Jesus no Palácio de Belém.





"Neste percurso há que reconhecer quem nos ajudou e quis associar esta minha condecoração a eles, porque sem eles, hoje talvez não estaria aqui", disse Jorge Jesus.O treinador do Flamengo revelou ainda que também convidou Pinto da Costa, que não pôde estar no Palácio de Belém "por ter feito anos ontem e estar doente".Na cerimónia esteve também Pimenta Machado, ex-presidente do V. Guimarães.