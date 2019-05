Jorge Jesus: «João Félix é um grande jogador»

À partida para Madrid, onde vai conversar com o presidente do Flamengo, Jorge Jesus falou um pouco do futebol nacional. A propósito declarações de Bruno Fernandes, que disse que nenhum jogador português vale 100 milhões de euros, o treinador foi questionado se João Félix já está nesse patamar.



"Não sei se João Félix vale esse valor. Só sei que é um grande jogador", respondeu Jorge Jesus no Aeroporto de Lisboa à partida para a capital espanhola.



Sobre o Flamengo, Jesus confirmou os contactos. "É a primeira vez que vou falar com alguém oficialmente ligado ao Flamengo. Flamengo é Flamengo. É um dos maiores clubes do mudo. Nada está certo ainda. No futebol tudo muda de semana para semana. Se pensava treinar o Flamengo? Não. Estou a partir para uma grande equipa que 'só' tem 50 milhões de adeptos", disse.



JJ respondeu também ao jornalista brasileiro que lhe fez duras críticas. "É o mesmo que vocês olharem para o campeonato brasileiro e não valorizarem. Se calhar ele não sabe a dificuldade do campeonato português. Aliás, eu ouvi o que ele disse e não ganhei 3 títulos, ganhei 11. É uma forma de olhar para o copo cheio ou copo vazio", afirmou.