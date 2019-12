Jorge Jesus sobre regresso a Portugal: «Está mais difícil»

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, foi condecorado esta segunda-feira com a Ordem do Infante D. Henrique, e quando questionado pelos jornalistas sobre um eventual regresso a Portugal, foi claro: "Quando saí, pensava que regressava mais rápido. Hoje, não digo que não regresso, mas está mais difícil."





O técnico ainda deixou uma mensagem para todo o futebol português, devido à forma como observa, agora, a partir do exterior."O futebol português tem um caminho lindo para percorrer. Porque somos 10 milhões, mas existe uma enorme riqueza nos métodos de treino e nos jogadores produzidos. Tem de haver uma valorização do produto, mas pelo futebol praticado. Ainda se pensa que se pode ganhar fora do campo e isso tem de acabar", sublinhou.Antes de abandonar o Palácio de Belém, Jorge Jesus ainda fez um compasso de espera, pois Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao técnico que autografasse quatro bolas de futebol para os netos do Presidente da República.