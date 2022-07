José Mourinho é o vencedor do prémio “Talento que Marca o Mundo” do mês de maio de 2022, numa distinção resultante de uma votação feita pelos embaixadores da @ligaportugal. — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) July 25, 2022

José Mourinho conquistou o prémio 'Talento que Marca o Mundo' do mês de maio. O treinador da AS Roma venceu a primeira edição da Conference League no referido período, com uma vitória na final sobre o Feyenoord (1-0) e, como consequência, recebeu agora esta distinção que destaca o já vasto contingente de jogadores e treinadores cujo talento despoletou no Futebol Profissional, através de uma votação realizada pelos embaixadores da Liga Portugal.Aos 59 anos, o 'Special One' deixou um agradecimento por este prémio."Primeiro que tudo quero agradecer aos embaixadores da Liga Portugal que votaram e me atribuíram este prémio. Os prémios nunca são demais e este é da minha Liga, porque, apesar de eu já não estar em Portugal há quase 20 anos é a minha Liga e será sempre a minha Liga. Ser reconhecido dentro de casa tem sempre um valor especial, tendo em conta que foi no mês de maio que vencemos a Conference League. Não sendo, obviamente, a maior competição da UEFA, era para mim a única que me faltava e, sinceramente, acho que mereço", admitiu.E prosseguiu: "Sou honesto, o jogador português tem uma atenção especial lá fora e acho que a Liga portuguesa vem crescendo ao mesmo tempo que o prestígio do jogador português também cresce. É uma liga que é seguida com atenção, uma liga seguida pelos maiores clubes, pelos maiores treinadores, pelos scouts mais importantes, porque obviamente se sabe que em Portugal nascem bons jogadores e se formam jogadores ainda melhores. A Liga portuguesa tem obviamente imensas virtudes, alguns defeitos, como todas, mas o meu 'feeling' - e não digo por vocês me acabarem de dar este prémio -, é que tem crescido imenso em vertentes organizativas, que depois obviamente têm consequências na qualidade da competição".Nas redes sociais, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, também deixou uma mensagem ao treinador vencedor da edição de maio do prémio 'Talento que Marca o Mundo': "Mourinho é um dos maiores embaixadores do país e, ano após ano, continua a marcar o Mundo com o talento português e a honrar o nome do país, sem nunca perder a ligação com a Liga e o futebol português. Esta será sempre a Liga de José Mourinho."