Lessinho deixa a UD Oliveirense e ruma ao Amora

Um ano depois de ter chegado à UD Oliveirense, o extremo Lessinho chegou a acordo com o clube para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, confirmou a formação de Oliveira de Azeméis.Livre no mercado para assinar por outra equipa,sabe que o brasileiro, de 27 anos, vai reforçar o Amora, clube que milita atualmente na Liga 3.Ao serviço da UD Oliveirense, Lessinho fez 28 jogos, apontando um golo. O Amora será o quarto clube do atacante no futebol português, depois de já ter representado o União da Madeira e o Varzim.