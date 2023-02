Sporting, Liga e FPF lamentam morte de Christian Atsu

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPPF) e o Sporting lamentaram este sábado a morte do ganês Christian Atsu, cujo corpo foi encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia.

"A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Chistian Atsu, jogador que integrou os nossos campeonatos profissionais durante três temporadas", refere a nota publicada pelo organismo, que recorda o extremo como "um dos bons talentos" que passou pelo principal escalão.

Já o Sporting, através das redes sociais, manifestou "pesar" pela morte do internacional ganês, que, em Portugal, representou o FC Porto e o Rio Ave, sendo que neste último esteve cedido pelos portistas, em 2011/12.



A Federação Portuguesa de Futebol também emitiu uma nota de pesar. "A FPF expressa as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce, aos 31 anos, de um jogador que passou pelo futebol português entre 2009 e 2012, tendo representado a equipa de juniores do FC Porto por um ano e meio (oriundo da academia do Feyenoord no Gana), depois o Rio Ave e mais tarde a equipa principal do FC Porto, onde foi campeão nacional e vencedor da Supertaça", pode ler-se.



Na última década, Atsu representou Vitesse (Países Baixos), Everton (Inglaterra), Bournemouth (Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 06 de fevereiro que afetou também a Síria, anunciou hoje o seu agente.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O Chelsea, através do site oficial, revelou "enorme tristeza" pelo desaparecimento do extremo internacional ganês, que esteve ligado aos 'blues' entre 2013 e 2017, embora sem nunca atuar pela equipa principal.

Da mesma forma, o Newcastle, que contou com o extremo entre 2017 e 2021, também manifestou tristeza pela morte de "um jogador talentoso e uma pessoa especial": "Será sempre carinhosamente lembrado pelos nossos jogadores, staff e adeptos".

Atsu tinha ainda atuado por Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Al-Raed.

A Embaixada do Gana na Turquia e a Associação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.

O construtor da residência de luxo transformada agora em ruínas, onde se presume que 800 pessoas estejam enterradas, foi detido na semana passada enquanto tentava deixar a Turquia.

Atsu ingressou no clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), perto do epicentro do violento sismo que atingiu a Turquia a 6 de fevereiro.

O sismo, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira, deixando também milhares de feridos e desabrigados ao frio.