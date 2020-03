Liga suspende jogos e treinos por tempo indeterminado

A Liga de Clubes decidiu, em comunicado publicado esta quinta-feira, suspender todos os jogos e treinos. Record sabe que a paragem é por tempo indeterminado mas que se vai estender até aos compromissos das seleções, permitindo assim uma pausa de três semanas. Estava previsto que o campeonato parasse no próximo dia 29 por causa dos jogos particulares.





Recorde-se que já hoje as competições de futebol e futsal organizadas pela FPF foram suspensas por tempo indeterminado, anunciou a entidade. A medida entra em vigor a 13 de março.Já esta quinta o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) havia pedido a suspensão da I e II Ligas, depois de ouvidos os capitães das equipas que alinham nos dois escalões. O organismo, presidido por Joaquim Evangelista, pedia a suspensão dos campeonatos profissionais na sequência dos mais recentes desenvolvimentos em relação à pandemia Covid-19, com casos positivos de desportistas em Itália, Espanha e Estados Unidos.A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.Itália e Espanha já suspenderam as próximas jornadas do futebol profissional. Em Portugal estão confirmados 78 casos.No seguimento da reunião extraordinária realizada esta quinta-feira, entre a Comissão Permanente de Calendários com a Direção Executiva da Liga Portugal, e que contou com a presença da AMEF e dos médicos representantes dos clubes que compõem a referida Comissão, a Liga Portugal deliberou:- Suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e da LigaPro por tempo indeterminado;- Realização de reuniões da Comissão Permanente de Calendário, de 3 em 3 dias, para que seja efetuado ponto de situação da evolução da pandemia e das concretas medidas a adotar;Da reunião resultou ainda a recomendação para a suspensão imediata dos treinos e a recomendação para que todos os agentes desportivos do futebol profissional adotem condutas de contenção social, para que, rapidamente, se possa retomar a atividade desportiva normal.Esta decisão do Futebol Profissional, em conformidade com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, para que sejam reforçadas as medidas de contenção bem como os meios para a sua implementação, visa ser um exemplo para a Sociedade em geral e para a consciencialização de todos os cidadãos e adeptos.