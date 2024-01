Livro "Estatuto de Dirigente Desportivo" vai ser apresentado 6ª feira na Cidade do Futebol

O livro "Estatuto de Dirigente Desportivo", da autoria de José Manuel Meirim, antigo presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (2016-2020) e atualmente assessor de Fernando Gomes, presidente da FPF, vai ser apresentado na sexta-feira (26 de janeiro), às 18 horas, na Cidade do Futebol e contará com a presença do líder da FPF e de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.O livro de José Manuel Meirim, especialista em direito desportivo, percorre a legislação desde 1995 até hoje e propõe medidas que reconheçam a importância dos dirigentes desportivos benévolos e sugere formas de valorizar o tempo dedicado a essa causa nos clubes, federações e associações distritais.