Livro "Estatuto do dirigente desportivo" apresentado na Cidade do Futebol

Teve lugar esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, a apresentação do livro "Estatuto do dirigente desportivo", da autoria de José Manuel Meirim.A obra do ex-presidente do Conselho de Disciplina da FPF, atualmente assessor de Fernando Gomes, presidente da FPF que marcou presença na cerimónia, debruça-se sobre a legislação desde 1995 até à atualidade e propõe medidas que reconheçam a importância dos dirigentes desportivos benévolos, sugerindo formas de valorizar e cativar os elementos que dirigem clubes, federações e associações distritais.Além de Fernando Gomes, presidente da FPF, a cerimónia apresentada pelo editor da Cultura Editora, Miguel Cardoso Pereira, teve a intervenção do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, e do próprio autor, José Manuel Meirim, contando ainda com a presença de outras personalidades como o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, o presidente da Autoridade Para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro, o presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, João Bernardino, assim como de vários presidentes de federações desportivas e associações distritais de futebol.