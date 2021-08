Lotação dos recintos desportivos sobe para 50% da capacidade total

A Direção Geral da Saúde informou esta quinta-feira que a lotação máxima dos recintos desportivos irá subir de 33 para 50 por cento, uma nova orientação que vai de encontro com os mais recentes dados sobre a excelente taxa de vacinação em Portugal.





"Assim, a referência de lotação para o público em bancada com lugares individuais é de 50% excluindo a primeira fila. Não deve ser ocupada a primeira fila junto ao campo/área desportiva ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de, pelo menos, dois metros do recinto onde decorre o espetáculo desportivo, desaconselhando-se qualquer contacto entre espetadores e outros intervenientes do espetáculo desportivo", pode ler-se no documento hoje divulgado no site da DGS.Apesar desta nova orientação, a DGS sublinha que "a utilização adequada e permanente da máscara facial é obrigatória", aconselhando ainda que "a inalação de fumo de tabaco ou similares, nos locais onde seja permitido, deve ser evitado", de forma "garantir o maior tempo de uso de máscara" no recinto."Durante o evento, recomenda-se que não haja lugar à ingestão de alimentos, nem bebidas (com as devidas exceções relacionadas com condições de saúde). As necessidades hídricas podem ser supridas na medida do necessário, desde que cada pessoa se faça acompanhar do seu próprio contentor de líquidos, de uso individual", acrescenta ainda o documento.