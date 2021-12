Lourenço deixa Idanhense

Um mês e meio após chegar a Idanha-a-Nova para tentar colocar o União Idanhense nos lugares cimeiros na Série D do Campeonato de Portugal, Luís Lourenço deixou de ser o técnico. O antigo internacional, de 38 anos, esteve no banco em cinco jogos, somando dois pontos, deixando a equipa no mesmo lugar em que a encontrou, o último.

Lourenço confiava no “estímulo do choque de uma nova liderança” para agitar as hostes raianas, que neste regresso aos campeonatos nacionais após quinze anos de ausência não descuravam a possibilidade de discutir uma vaga no apuramento para a fase de subida.

Entretanto, Ricardo Cravo é o novo treinador do Idanhense. Integrou as equipas técnicas lideradas por Vasco Guerra e Luís Lourenço e estreia-se no domingo, frente ao BC Branco.