Luís Bernardo aponta dedo a Francisco J. Marques: «Emails truncados, falsificação de informação e montagens»

Luís Bernardo, antigo diretor de comunicação do Benfica, teceu duras críticas às divulgações de emails feitas no programa do Porto Canal ‘Universo Porto - da Bancada’, sustentando que os mails do Benfica - "truncados" - não não tinham qualquer interesse público."De abril de 2017 a fevereiro de 2018, houve todas as semanas um programa em que eram divulgados mails do Benfica. Nos primeiros, ficámos preocupados. Tornou-se óbvio que muitos emails estavam truncados, havia falsificação de informação, montagens, partes cortadas no sentido de dar outra interpretação. Como especialista de comunicação, entendi que se houvesse interesse público na manifestação não havia necessidade de estar a falsificar os emails, seriam de total transparência. E depois o emissor tem muita força. Se fosse de interesse público, faziam chegar aos jornalistas e provavam que havia elementos de valor público relevante. O diretor de comunicação do clube tinha interesses próprios. Qualquer jornalista olhava para o mails e não via o que se pretendia passar", afirmou, durante a sessão de julgamento do Caso dos Emails que decorreu de manhã.Durante a tarde serão ouvidas Ana Zagalo e Ana Godinho, ambas funcionárias do Benfica.