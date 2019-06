Luís Filipe Vieira e a morte de Reyes: «Foi um choque»

Luís Filipe Vieira confessou-se chocado com o trágico falecimento de José Antonio Reyes, antigo jogador do Benfica que esta manhã foi vítima de um acidente de viação, em Espanha. Numa nota publicada no site do clube, o líder dos encarnados considerou-o um "atleta e um homem exemplar", deixando condolências à família e aos amigos.





"Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos. Em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica apresento as mais sentidas condolências a toda a sua família e amigos, manifestando profunda solidariedade e pesar nesta hora difícil e muito triste. O atleta e homem exemplar ficará para sempre na nossa memória", escreveu Vieira.