Luís Filipe Vieira no Porto para testemunhar no julgamento do Operação Malapata Antigo presidente do Benfica participa na sessão desta quinta-feira do processo que envolve César Boaventura





• Foto: Paulo Calado/Arquivo