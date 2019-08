Luís Martins recorda Paim: «A dada altura achávamos que tinha mais potencial que o Ronaldo»

Detido no início do mês por alegado, o talento de Fábio Paim é recordado por Luís Martins, antigo coordenador do departamento de formação do Sporting, ao site brasileiro UOL."Fiz uma semana de estágio no Real Madrid e os responsáveis pela academia deles perguntaram-me claramente (pelo Fábio), afirmando que o seguiam, que era um dos melhores do Mundo na sua idade. Ele fez parte de uma geração de jogadores (no Sporting) que tinha muita visibilidade, não só pelo rendimento, mas também pelos pelos títulos", recorda Martins."A dada altura achávamos que ele tinha mais potencial do que o Ronaldo e até acreditávamos que seria difícil segurá-lo no mercado. Tinha o Real Madrid, o Manchester United e outros clube sem seu encalço, era agenciado pelo Jorge Mendes desde muito cedo, portanto, imaginávamos que tudo seria muito rápido para ele", acrescenta.Só que não foi. "Em termos técnicos, ele sempre esteve acima da média, porém, isso não basta. Existem outros fatores a considerar, como o contexto social e também a parte física. Ele sofreu uma lesão grave no joelho ainda nos juniores, que resultou num determinado retrocesso. Faltava dedicar-se mais também no aspeto das suas capacidades coletivas e de sacrifício. Se calhar, são as que ainda lhe faltam hoje", sublinhou, recordando, depois as origens do jogador. "Ele veio de um bairro desestruturado na região de Estoril, de uma família com características que precisavam de ser cuidadas. Desde cedo a família sempre esteve à espera do que o Fábio pudesse proporcionar em vez de ser o contrário. Esse cenário não ajudou, claro."Luís Martins continua a ter um grande carinho por Paim, de 31 anos, e espera que a sua situação com a justiça se resolva. "É um ser humano fantástico, independentemente de qualquer coisa que possa ter feito à margem da lei, não é do perfil dele. No que estiver ao meu alcance, quero fazer de tudo para o ajudar."