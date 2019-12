Marcelo Rebelo de Sousa: «Jorge Jesus contribui para projetar o prestígio de Portugal»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou o quanto Jorge Jesus contribuiu para o prestígio de Portugal na cerimónia de condecoração do treinador português.



"Uma das tradições desta casa é a condecoração de treinadores de futebol que se destacam pelo seu trabalho. A segunda tradição é os condecorados receberem as insignias pelo mérito conquistado e que elevam o nome de Portugal. No caso Jorge Jesus, para além da carreira conhecida, interna e externa, temos a condução à vitória de um clube de uma competição Continental, de prestígio mundial e, como consequência, disso a presença na final do Mundial de Clubes", começou por referir o Presidente da República.





"Jorge Jesus contribuiu e contribui para projetar o prestígio de Portugal, no mundo do desporto, mas em geral em termos sociais e isto num país que nos é muito querido. O que dá uma densidade enorme, porque sabemos bem que há uma grande quantidade de portugueses a viver no Brasil e que é o país onde é mais falada a nossa língua e isto tem de ser relevado. Esta é uma condecoração pensada para a projeção de Portugal no Mundo, tal como fez o Infante D. Henrique", destacou Marcelo Rebelo de Sousa.