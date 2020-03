Marítimo e Sp. Braga também alvo de buscas na operação 'Fora de Jogo'

As SAD do Marítimo e do Sp. Braga também estão a ser alvo de buscas esta manhã, no âmbito da operação 'Fora de Jogo', da responsabilidade da Autoridade Tributária, que investiga contratos celebrados com jogadores e o pagamento de comissões a agentes desportivos. Tanto Carlos Pereira como António Salvador (que também foi alvo de uma busca domiciliária) estão nas respetivas sedes a acompanhar as autoridades.





A investigação pretende avaliar se as quantias declaradas ao fisco correspondem às que foram efetivamente pagas.Estão também a ser realizadas buscas, que ao todo envolvem mais de 200 inspetores, nas SAD do FC Porto, do Benfica e do Sporting, além dos domicílios dos presidentes destes clubes e do empresário Jorge Mendes, bem como escritórios de advogados.