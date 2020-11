Mau tempo inunda instalações do Futebol Clube de Bias

O campo de jogos do Futebol Clube de Bias, no concelho de Olhão, ficou inundado na sequência da chuva intensa que assolou o Algarve na manhã desta segunda-feira, registando-se prejuízos avultados, que ainda estão a ser avaliados pelos responsáveis da coletividade.





A água atingiu mais de um metro de altura nos balneários e na arrecadação, onde se encontravam equipamentos que ficaram destruídos.Os prejuízos no campo de futebol, dotado de piso sintético, só poderão ser devidamente avaliados depois de escoada a água. A intensidade da chuva fez ruir o muro que separa o campo do ribeiro que corre ao lado.O Futebol Clube de Bias, filial nº 50 do Futebol Clube do Porto, dedica-se apenas à área da formação.