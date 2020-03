Médico alemão prevê que campeonatos só voltem em 2021 e explica porquê

O virologista Jonas Schmidt-Chanasit, do Instituto Berhard-Nocht de Hamburgo, não acredita que os campeonatos possam ser retomados em poucos semanas ou meses.





"Não creio que em abril se possa falar da possibilidade de serem disputados jogos. Nem mesmo à porta fechada porque isso pode potenciar que as várias pessoas se reúnam em casa para os ver", começou por dizer."Estou convcencido que só se poderá voltar a jogar no próximo ano. Não creio que seja realista pensar que esta temporada possa ser terminada", acrescentou.Os números crescem em toda a Europa. Esta sexta-feira já foram atualizados na Alemanha e Espanha.Na Alemanha registam-se 31 mortos e 13 957 infetados. O número de mortos em Espanha devido ao novo coronavírus ultrapassou esta sexta-feira os mil mortos, anunciou o governo espanhol. De acordo com a última atualização, foram confirmados quase 20 mil casos (19.980) e 1.002 mortes. Nas últimas 24 horas, foi registado um aumento de 170 mortes e quase mais dois mil infetados pela Covid-19.