Ministério Público avança com grande operação de buscas ao FC Porto e empresários

O Ministério Público está a fazer buscas à sede da SAD do FC Porto e a casas de empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, avança a Sábado . Em causa podem estar estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais num processo que resulta da Operação Cartão Vermelho. Correio da Manhã avança também que as suspeitas envolvem venda de direitos televisivos do FC Porto à antiga Portugal Telecom.Além dos gabinetes no Estádio do Dragão, os mandados de busca estão também a ser executados na residência de Alexandre Pinto da Costa, assim como na de Pedro Pinho. Também os escritórios do Banco Carregosa, no Porto, estão sob buscas. Esta entidade bancária tem tido uma relação bastante próxima com a SAD azul e branca, tendo recebido, por exemplo, o Dragão de Ouro para Parceiro do Ano em 2017. As buscas estendem-se por agora da Invicta a alguns locais também na cidade de Braga.De acordo com Sábado, a operação tem como objeto vários negócios relacionados com o FC Porto, nomeadamente a aquisição e posterior venda de Éder Militão, a envolver também os agentes Giuliano Bertolucci e Bruno Macedo.(em atualização)