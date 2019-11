Morreu António Rodrigues Guimarães, antigo presidente do V. Guimarães

O antigo presidente do Vitória de Guimarães António Rodrigues Guimarães, que liderou o clube entre 1974 e 1976, morreu esta sexta-feira, aos 80 anos, informaram os vimaranenses.

"O Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de António Manuel Rodrigues Guimarães. Neste momento difícil, fica para sempre na memória o homem e dirigente que honrou o emblema do Vitória", indica a nota publicada no sítio oficial dos minhotos.





O Vitória de Guimarães assinalou que o antigo presidente manteve "a estabilidade necessária para o clube num período politicamente conturbado", depois de ter sucedido a Antero Henriques da Silva Júnior, em março de 1974, um mês antes do 25 de Abril.

Nos dois anos em que liderou os vitorianos, a equipa de futebol obteve um quinto lugar na edição 1974/75 do campeonato e um sexto em 1975/76, temporada ainda marcada pela presença na final da Taça de Portugal (derrota por 2-1 frente ao Boavista, em jogo realizado no antigo Estádio das Antas, no Porto).

Antes de ter sido presidente do Vitória, António Rodrigues Guimarães foi vereador municipal dos desportos em Guimarães, tendo contribuído para o projeto do hoje denominado Estádio D. Afonso Henriques, inaugurado em 03 de outubro de 1965.

O funeral realiza-se às 14:30 de sábado, na igreja paroquial de São Jorge de Selho, no concelho de Guimarães.