Nem sei para onde me virar

Este fim-de-semana (hoje, especialmente) é daqueles em que apetece acordar sem a mínima vontade de sair de casa, mandar vir comida e passar o dia a ver desporto no sofá (a mim apetece-me, não me julguem). Com a quantidade de (bons) eventos que vamos ter, o difícil é escolher. Entre clássicos em Espanha, Itália e Inglaterra (e mais um dérbi em Londres), Fórmula 1 nos Estados Unidos, a NBA que está de volta em grande, se calhar o melhor é arranjar mais ecrãs lá para casa para conseguir acompanhar tudo.





É fim de semana de jogos grandes é verdade, mas estamos naquela fase da época em que estes jogos podem não ser assim tão decisivos porque depois deles ainda há muito ponto para ganhar (ou perder). Aqui vamos pelo nosso interesse no futebol e dizem que nestes jogos tudo pode acontecer. Discordo, por acaso, e acredito que em qualquer jogo de futebol tudo pode acontecer (certo, Mourinho?).É verdade que o que aconteceu na quinta-feira na Noruega é um escândalo daqueles que acontece raramente mas lá está, aconteceu, e também é por isso que 22 pessoas ao pontapé a uma bola atrai tanta gente.É um fim de semana cheio de grandes jogos e apostas. Passamos o dia no sofá, tudo bem, mas não é para adormecer, está bem? E deitem um olhinho à Fórmula 1, que já não falta muito para terminar o campeonato e aquilo está mesmo ao rubro.Vão lá com um chi-coração do vosso AI Nossa.